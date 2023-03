SoulCalibur 1 & 2 bientôt de retour sur consoles ?

C'est une rumeur qui nous vient de Shpeshal Nick co-fondateur de XboxEra qui dans son dernier podcast a laissé entendre qu'un remaster de SoulCalibur serait actuellement en développement chez Bandai Namco. A priori, il s'agirait du remaster du premier opus mais une collection réunissant les premiers opus serait possible. Par la suite, plusieurs épisodes et spin-off sont sortis sur différentes plateformes. Pour rappel, SoulCalibur est à la base un jeu de combat 3D mythique sorti à la fin des années 90 sur borne d'arcade puis sur Dreamcast. Les fans de Nintendo se souviennent surtout de la version GameCube de SoulCalibur 2 qui permettait de jouer avec Link de The Legend of Zelda.

Evidemment, à ce stade, cela ne reste qu'une rumeur mais n'hésitez pas à nous dire si elle vous enthousiasme- ou pas, dans les commentaires.