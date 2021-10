SONY transforme sur Playstation 20 jeunes filles en... 20 lapines

Le jeu ne sort que le 19 novembre prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch mais pas de panique, notre ggvanrom est bien évidemment déjà sur le coup (si on peut dire.) Après avoir, à son corps (presque) défendant testé Waifu Uncovered et sa suite Waifu Discovered 2 : Medieval Fantasy, notre GG bien-aimé va sans doute se dévouer corps et âme (quoique "âme" est sans doute en trop) pour s'occuper de la nouvelle production du studio Eastasiasoft. Nommé 20 Ladies, le jeu vous invite a parcourir des niveaux de plateformes à la recherche des 20 jeunes filles qui y sont "cachées" (entres guillemets car c'est limite si elles ne clignotent pas avec une grosse flèche au-dessus de leur tête.) Un titre très simple de prime abord qui se définit d'ailleurs lui-même comme un jeu de plateforme minimaliste et dont l'unique motivation des joueurs est de zieuter les images des jeunes filles nues que l'on débloque à la fin de chaque niveau (voir son trailer ici- réservé aux plus de 18 ans.)

Pour être honnête ce n'est pas forcément le genre de jeu que l'on s'attend aujourd'hui à trouver sur une console Nintendo et même tout simplement sur console. Il faut dire qu'il a un côté totalement décalé à un moment ou l'on combat plus que jamais le sexisme et l'image de la femme-objet et alors que le mouvement MeToo a profondément impacté la société. Il y a d'ailleurs de plus en plus de réglementations en matière de représentations féminines dans les jeux vidéo. A ce propos, le site Nintendo Life note que si 20 Ladies sort sur l'eShop de la Nintendo Switch, sur le store des Playstation, le jeu a eu droit à un petit ravalement de façade, à cause des règles très strictes de SONY sur les contenus à caractère sexuel. Ainsi, sur PS4 et PS5, ce ne sont plus des jeunes filles que l'on recherche dans les niveaux mais des lapines ! Le titre est d'ailleurs rebaptisé pour l'occasion, 20 Bunnies et n'a plus rien de coquin (à moins d'avoir un faible pour les lapines) puisque désormais le but est de déverrouiller une image trop mimi. Alors entre ceux qui parleront de sexisme et de mauvais goût et les autres qui évoqueront le second degré et la liberté d'expression, à vous de faire votre choix.

Retrouvez ci-dessous les présentations de 20 Ladies et 20 Bunnies ainsi que le trailer de 20 Bunnies. Comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

20 Ladies : "Attention aux dangers ! Brisez un cœur trois fois, et vous réapparaîtrez instantanément au début, avec votre compteur de dames remis à zéro. Vous devrez tous les toucher sans mourir pour passer à l'étape suivante et débloquez une image séduisante pour chacune d'entre elles." 20 Bunnies : "Attention aux dangers ! Perdez trois cœurs et vous réapparaîtrez instantanément au début, avec votre compteur de lapins remis à zéro. Vous devrez tous les trouver sans mourir pour passer à l'étape suivante et déverrouiller une image adorable pour chacun que vous complétez."