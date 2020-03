SONY confirme que d'autres créations liées aux IP Nintendo vont être supprimées dans DREAMS

Il y a quelques jours nous vous informions qu'un jeu Super Mario (re)créé par un joueur avait été retiré du titre PS4, DREAMS suite a une demande de Nintendo (voir ici) On se doutait bien qu'il s'agissait du premier d'une longue série... Et cela se confirme puisque contacté par GamesIndustry.biz SONY a confirmé que Nintendo avait bel et bien demandé la suppression des jeux recréés dans DREAMS utilisant ses IP et que donc d'autres suppressions allaient survenir. Cependant, SONY n' a pas voulu en dire plus ni donner le volume des suppressions, précisant que cela se ferait au cas par cas.

Source : Gamesindustry