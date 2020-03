Nintendo obtient la suppression d'un jeu Super Mario recréé dans le titre PS4, DREAMS

Souvenez-vous, il y a quelques semaines nous vous avons présenté quelques niveaux de jeux Super Mario et Donkey Kong (re)créés par des joueurs grâce à DREAMS, une exclusivité PS4 assez incroyable, développée par les anglais de Media Molecule (à qui l'on doit déjà les Little Big Planet et Tearaway) qui transforme potentiellement tous les joueurs en développeurs de jeux vidéo grâce à différents outils très bien pensés (voir ici.) On se doutait bien qu'il y avait un risque que Nintendo s'oppose à l'utilisation de ses IP surtout vu la qualité du résultat de certains titres proposés sur la plateforme de DREAMS.

Et à priori, il semblerait que Nintendo ait commencé à demander la suppression de certains jeux pour violation du droit d'auteur. C'est en tout cas ce qu'est arrivé à l'un des développeurs en herbe de DREAMS qui a vu son jeu MARIO retiré de la plateforme sur la demande de Nintendo et qui va donc devoir revoir sa copie.

Alors, est-ce le premier d'une longue série sur DREAMS ? On devrait le constater (ou pas) dans les jours et semaines à venir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3