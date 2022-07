Sonic Origins: Speed Strats - Découvrez une nouvelle vidéo concentrée sur Sonic 2 et Super Sonic

Dernière compilation en date centrée sur le hérisson bleu et ses compagnons, Sonic Origins s'offre cette semaine un dernier épisode de sa saga Youtube Speed Strats, consacré au jeu SONIC 2 et au personnage de Super Sonic. Nous vous laissons le visionner ci-dessous.

Dans le dernier épisode de Sonic Origins Speed Strats, SEGA explore les origines de l’amitié de Sonic et Tails sur Westside Island et leurs efforts pour sauver le monde du Dr. Eggman et sa super-arme orbitale, le Death Egg.