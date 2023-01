Snipperclips – Les deux font la paire est le prochain "Jeu à l'essai" du Nintendo Switch Online

Après un UNO ayant laissé la majorité des joueurs circonspects, Nintendo vient de dévoiler le prochain jeu disponible gratuitement dans l'offre "Jeu à l'essai" de son abonnement Nintendo Switch Online et ce ne sera nul autre que Snipperclips - Les Deux font la Paire, l'un des titres de lancement de la Nintendo Switch.

Destiné à démontrer les possibilités des Joy-Con en matière de fonctionnalité mais aussi de la console en termes de coopération locale, notamment sur table, ce titre vous permettra en une poignée d'heures (moins de 5) de vivre une aventure inoubliable en coopération ou en solitaire et de résoudre d'amusants puzzles. Téléchargeable dès à présent , Snipperclips sera disponible dans son intégralité du 27 février au 3 mars prochains .

Faites la connaissance de Snip et Clip – deux amis de papier qui adorent résoudre des énigmes !

Qu'il faille remplir une forme, faire un panier au basket ou venir en aide à un hamster, Snip et Clip sont prêts à tout pour trouver une solution.

En se coupant l'un l'autre en formes utiles...

... Comme ça, ils ont les formes qu'il faut pour parvenir à leurs fins.

Bravo !

(Et ne vous inquiétez pas ! À la fin de chaque problème, nos héros reprennent leurs formes originales. Fantastique !)

Au millimètre près !

Snipperclips - Les deux font la paire sur Nintendo Switch est un jeu d'action et d'énigmes qui met l'accent sur la communication, la coopération et le découpage. Constituez un duo et résolvez des énigmes pour lesquelles le travail en équipe est primordial, quels que soient le lieu, le moment et le partenaire. Prenez un Joy-Con, donnez-en un autre à un ami et jouez sur le téléviseur ou en mode sur table. Il vous faudra réfléchir pour venir à bout de certaines énigmes. Vous n'y couperez pas !

Comment jouer

Seul ou à plusieurs !

Coupons court à toute rumeur ! Vous pouvez aussi jouer aux aventures de Snip et Clip tout seul. Parcourez ce monde d'énigmes seul ou à deux ou en équipe de 2 à 4 joueurs si vous souhaitez vous attaquer à des énigmes plus ardues. Quatre joueurs maximum peuvent même disputer des combats par équipe.

Si vous jouez seul, le mode portable est fait pour vous.