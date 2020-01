Snack World : Mordus de Donjons - GOLD confirme sa date de sortie

Alors que Snack World : Mordus de Donjons - GOLD confirmait en novembre dernier son arrivée en 2020 sur Nintendo Switch en Occident, Nintendo nous apporte ce jour de nouvelles informations. Sorti de nulle part, c'est sur la chaîne Youtube de Nintendo France que nous pouvons découvrir un premier trailer, entièrement localisé en français, que ce soit les menus du jeu, ou même la bande-son.

Dans ce trailer, nous pouvons apercevoir un peu plus en détail les options de personnalisation des personnages, quelques environnements à explorer, ainsi que les combats en temps réel qui semble pour le coup très dynamiques et les options de jeu en multijoueur. Et histoire de rassurer les joueurs, la vidéo se termine avec la confirmation de la date de sortie, arrêtée au 14 février 2020 . Pas de report à l'horizon visiblement.

Afin de vous faire votre propre impression sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous la vidéo de présentation, et vous donnons donc rendez-vous en février pour tester ce Snack World : Mordus de Donjons - GOLD signé Level-5.

Source : Nintendo