Yo-Kai Watch 1, Snack World, Lady Layton et d'autres titres Level-5 à moins de 10€ sur l'eShop japonais

Régulièrement l'eShop de la Nintendo Switch propose des promotions permettant de gagner quelques euros. Cependant bien souvent, surtout pour les "gros" jeux, les promotions paraissent un peu trop timides avec des rabais trop légers surtout comparés aux prix pratiqués dans les boutiques de jeux d'occasion ou sur les sites spécialisés. Ainsi, on peut dire que la promotion spéciale concernant une poignée de jeux Level-5 qui vient de commencer sur l'eShop japonais est assez remarquable. On y trouve quatre titre importants du catalogue de Level-5 qui passent de 5000-6000 yens à... 1000 yens soit de 40-50 euros à moins de 10 euros ! Cela concerne, Ni no Kuni for Nintendo Switch, Yo-Kai Watch 1 for Nintendo Switch, Snack World : Mordus de Donjons - GOLD et L'AVENTURE LAYTON : Katrielle et la conspiration des millionnaires - Edition Deluxe.

Si vous avez quelques de japonais ou que jouer en japonais ne vous gène pas, voilà une belle occasion de découvrir ces jeux. Evidemment, il vous faudra un compte eShop japonais, ce qui est très facile à mettre en place à partir du site Nintendo officiel japonais (en vous aidant de google traduction.) Pour cela, vous avez juste besoin d 'une adresse au Japon (ce que vous pouvez (facilement trouver sur le net.) Par contre, sachez qu'il est devenu impossible d'utiliser sa carte bancaire ou même son compte paypal européen pour acheter un jeu sur l'eShop japonais. La seule solution c'est d'utiliser le code d'une carte eShop (que vous pouvez acheter sur Play Asia par exemple.)

Quoiqu'il en soit, on espère que de telles promotions arriveront bientôt en Europe