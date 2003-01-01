Smalland : Survive the Wilds sortira le 14 mai sur Nintendo Switch 2

Attendu dans le courant du printemps sans plus de précisions sur Nintendo Switch 2, le jeu d'aventures en monde ouvert Smalland : Survive the Wilds vient enfin de dévoiler sa date de sortie. Maximum Entertainment vous invite à découvrir cette version enrichie de toutes les mises à jour déjà parues à partir du 14 mai 2026 .

Maintenant que les géants ne sont plus, et après des siècles passés à vivre sous terre, les Hominis sortent de leur terrier afin de reprendre possession de la Surface. Participez à l’exode en tant que membre de l’avant-garde et plongez dans une aventure miniature ! Explorez, fouillez, fabriquez et battez-vous afin de vous établir dans ce nouveau monde hostile.

Caractéristiques principales de Smalland: Survive the Wilds :