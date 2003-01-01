Nintendo Switch 2
Smalland : Survive the Wilds sortira le 14 mai sur Nintendo Switch 2
Par ggvanrom - Il y a 13 heures
Attendu dans le courant du printemps sans plus de précisions sur Nintendo Switch 2, le jeu d'aventures en monde ouvert Smalland : Survive the Wilds vient enfin de dévoiler sa date de sortie. Maximum Entertainment vous invite à découvrir cette version enrichie de toutes les mises à jour déjà parues à partir du 14 mai 2026.
Maintenant que les géants ne sont plus, et après des siècles passés à vivre sous terre, les Hominis sortent de leur terrier afin de reprendre possession de la Surface. Participez à l’exode en tant que membre de l’avant-garde et plongez dans une aventure miniature ! Explorez, fouillez, fabriquez et battez-vous afin de vous établir dans ce nouveau monde hostile.
Caractéristiques principales de Smalland: Survive the Wilds :
- Escaladez des arbres aussi hauts que des gratte-ciel, franchissez des fissures caverneuses dans les routes et bien plus encore en découvrant les biomes uniques du vaste monde ouvert de Smalland.
- Fabriquez de puissantes armures pour personnaliser votre apparence, vous protéger des éléments, acquérir des capacités et bien plus encore.
- Apprivoisez et chevauchez des créatures sauvages, des geckos aux scorpions. Le monde et ses habitants n'attendent que vous.
- Récupérez, raffinez et fabriquez des ressources pour construire votre campement au sol ou dans la canopée.
- Revendiquez un Grand Arbre pour concevoir et construire une base qui vous suivra dans n'importe quel monde.
- Découvrez l'histoire ancienne grâce à des PNJ cachés disséminés à travers le monde, tout en apprenant à survivre dans cette nature hostile.
- Jouez en solo ou avec jusqu'à 9 amis supplémentaires en mode multijoueur.
- La version Nintendo Switch 2 de Smalland: Survive the Wilds inclura toutes les mises à jour déjà disponibles sur d'autres plateformes, notamment les guildes, les écuries, les Terres du Dessous et bien plus encore.
Source : Nintendo