Smalland: Survive the Wilds annoncé sur Nintendo Switch 2

Sorti initialement sur supports concurrents, Maximum Entertainment a annoncé que le jeu d'aventure en monde ouvert Smalland: Survive the Wild aura finalement le droit à une sortie sur Nintendo Switch 2 dans le courant du printemps 2026 . Cette sortie inclura toutes les mises à jour déjà parues sur les autres plateformes. Nous vous laissons visionner la bande-annonce du jeu ci-dessous.

Smalland: Survive the Wilds est un jeu d'aventure et de survie en monde ouvert dans lequel les joueurs incarnent les Smallfolk, une minuscule civilisation vivant parmi les herbes immenses, les insectes et les créatures d'une vaste étendue sauvage. Dans ce monde miniature magnifiquement réalisé, les éléments quotidiens de la nature deviennent d'immenses paysages à explorer. Les joueurs doivent fabriquer des outils, construire des abris, apprivoiser des créatures et braver les éléments pour se faire une place dans cet écosystème dangereux, en solo ou en coopération avec des amis en mode multijoueur.

Caractéristiques principales de Smalland: Survive the Wilds :