Skye Tales - Une nouvelle expérience aventure/puzzle se dévoile sur Nintendo Switch

Une nouvelle aventure jonchée de puzzles vous attend sur Nintendo Switch. Premier projet édité par 4J Studios et développé par Puny Astronaut, Skye Tales vous propose de vous embarquer pour une nouvelle expérience courant 2023 sur Nintendo Switch. Pour en apprendre davantage sur cet étonnant univers qui vous tend les bras, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier communiqué officiel, ainsi qu'un trailer de présentation.

Découvrez les vallées de Brinn et aidez les habitants en interagissant avec un arc-en-ciel de jouets tactiles, d'instruments et de puzzles dans la peau de Skye, le gentil dragon. La détente et le jeu sont au cœur de ce jeu fantaisiste où les joueurs sont encouragés à prendre leur temps et à profiter des images, des sons et des sensations du monde qui les entoure.

Explorez le ciel et la terre en glissant à travers des paysages enchanteurs, interagissez avec des personnages hauts en couleur, faites-vous de nombreux amis animaux en peluche et débloquez d'adorables accessoires pour faire de Skye le dragon le mieux habillé de Brinn. S'adressant aux joueurs de tous âges, Skye Tales offre aux parents et aux enfants une expérience différente des jeux plus exigeants et frénétiques et leur permet d'explorer la magie de la pleine conscience.