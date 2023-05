Skye Tales date - La vallée de Brinn vous invite à la visiter fin mai sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Puny Astronaut, Skye Tales se présente comme un jeu relaxant où les joueurs prendront l'apparence d'un dragon pour aider les habitants de la valée de Brinn. Attendu pour le 26 mai 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Et pour ceux qui le souhaitent, une démo et d'ores et déjà disponible sur l'eShop.

Skye Tales plonge les joueurs dans un monde fantastique et merveilleux. Des vallées luxuriantes de Brinn à la mer scintillante, chaque recoin du monde de Skye regorge de couleurs chatoyantes, de sons enchanteurs et de personnages charmants. C'est un endroit où les joueurs se sentiront vraiment les bienvenus. Avec ses énigmes douces et son exploration ludique, Skye Tales invite les joueurs à ralentir et à découvrir un monde magique, offrant un répit au stress de la vie quotidienne.

Les visiteurs sont encouragés à prendre leur temps et à faire des pauses en cours de route. Une ribambelles d'instruments magiques et de jouets tactiles est à leur disposition. Il est également possible de débloquer et de collectionner de nombreuses tenues pour Skye.