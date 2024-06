Sky Oceans: Wings For Hire nous dévoile davantage son gameplay

PQube et Octeto Studios ont profité du Guerrilla Collective Showcase pour présenter une nouvelle vidéo de leur prochain titre Sky Oceans: Wings. En attendant davantage d'informations concernant la version dédiée à la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous la vidéo mettant en avant plusieurs éléments de gameplay.

Revivez l'âge d'or des JRPG classiques avec une histoire touchante et sincère sur la recherche d'un but et la construction d'amitiés qui durent toute une vie.

Devenez le capitaine d'une bande de pirates du ciel ! - En tant que chef d'équipage, vous devez recruter de nouveaux membres et obtenir suffisamment de ressources pour votre flotte !

Combats stylisés et stratégiques au tour par tour ! - Planifie tactiquement tes attaques et adapte ta stratégie alors que tu affrontes tes adversaires dans le ciel bleu !

Collecte des ressources et améliore tes dirigeables ! - Améliorez votre équipage avec de nouvelles capacités spéciales au fur et à mesure que vous progressez dans la narration ! Gérez vos ressources et développez votre flotte de dirigeables à mesure que de nouveaux personnages rejoignent votre bande de pirates.

Un monde magnifique à la Ghibli, rempli d'émerveillement - Les superbes graphismes inspirés de l'animation japonaise permettent de créer des environnements variés et des personnages mémorables. Découvrez de nouvelles villes et cultures, et aidez à résoudre les problèmes locaux pour gagner leur soutien et leur loyauté.

Bande-son orchestrale originale - Une bande-son originale magnifiquement orchestrée vous accompagne tout au long de votre voyage.