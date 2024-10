Sky Oceans: Wings for Hire disponible Nintendo Switch

Annoncé en 2023 par PQube et le développeur Octeto Studios, Sky Oceans: Wings for Hire est enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant le test de notre camarade Ex-Nihylo pour savoir si cette attente en valait la peine, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Une histoire touchante, un message universel… Retrouvez le charme des RPG classiques dans une histoire touchante sur le sens de la vie. Endossez le rôle de Glenn Windwalker et rassemblez votre équipe de pirates pour combattre l'Alliance. Des combats aériens au tour par tour Affrontez vos adversaires en plein ciel dans des combats aériens au tour par tour. Planifiez vos attaques et adaptez votre stratégie en fonction des situations ! Formez votre groupe et personnalisez vos vaisseaux Composez une équipe de pirates de l'air et améliorez vos vaisseaux avec de nouveaux pouvoirs en progressant dans l'histoire ! Gérez vos ressources et agrandissez vos vaisseaux de façon stratégique. Serez-vous à la hauteur, capitaine ? Un monde rempli de merveilles les graphismes proposent des environnements variés et des personnages inoubliables. Découvrez de nouvelles villes et cultures et apportez-leur votre aide pour gagner leur loyauté. Bande-son orchestrale originale Une magnifique bande-son orchestrale vous accompagne dans votre aventure.

Source : Nintendo