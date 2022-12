Skies of Arcadia Legends fête ses 20 ans, un remake en vue pour le J-RPG culte de SEGA ?

Si il s'est initialement fait connaître sur Dreamcast en 2000 et 2001, le J-RPG de SEGA Skies of Arcadia est surtout resté dans l'esprit des joueurs lors de sa sortie en 2003 sur Nintendo Gamecube, sous l'appellation Skies of Arcadia Legends. 2023 arrivant à grands pas, ce RPG signé Overworks n'avait pas été reconnu à sa juste valeur à l'époque, et mettre la main sur un exemplaire du jeu sur Gamecube actuellement peut vite faire mal à votre porte-monnaie.

Alors que l'on peut voir Square Enix pris d'un engouement certain dans la remasterisation de plusieurs titres phares de son catalogue (Tactics Ogre: Reborn, LIVE A LIVE), est-ce que SEGA pourrait à l'occasion de ce vingtième anniversaire nous faire une belle surprise en nous proposant lui-aussi une version remasterisée de Skies of Arcadia Legends ? Après tout, nous ne pensions pas voir un jour débarquer Persona 3 et Persona 4 sur le catalogue de la Nintendo Switch il y a encore quelques mois de cela, et pourtant ils seront bien au rendez-vous sur l'eShop le 19 janvier 2023.