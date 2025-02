Les noms Skies of Arcadia et Eternal Arcadia déposés par SEGA au Japon

Est-ce que 2025 sera enfin l'année où les fans pourront enfin (re)trouver le fameux Skies of Arcadia sur consoles modernes ? Sorti initialement en 2000 sur Dreamcast puis sur Gamecube pour un prix qui aujourd'hui dépasse l'entendement, le RPG aussi connu sous le nom de Eternal Arcadia au Japon revient faire parler de lui cette année. Si nous n'avons aucune confirmation quant à une quelconque sortie, les fans espèrent à cause d'un nouveau dépôt de marques pour les deux noms du jeu au Japon. Simple question de sécurisation des noms de la licence, ou nouveau projet dans la continuité du retour des anciennes licences de SEGA ? Il va nous falloir faire preuve de patience pour avoir le fin mot de l'histoire.

Skies of Arcadia prend place dans un univers constitué d'îles, ayant parfois la taille de continents, flottants dans les airs, et où on se déplace par bateaux volants. Les marins, et notamment les pirates, ont ainsi une place très importante dans le jeu.

Vyse, le héros, est un Voleur Bleu, c'est-à-dire un pirate qui vole uniquement les navires armés. Avec Aika, il fait la rencontre de Fina, et va se retrouver embarqué dans une aventure autour du monde pour la sauver.