Silent Hope - Le nouvel Action-RPG de Marvelous se dévoile en trailer

Après Trinity Trigger, Marvelous nous propose de découvrir le prochain Action-RPG à rejoindre son catalogue en 2023 : Silent Hope. L'histoire nous proposera de suivre les aventures de sept guerriers dans un royaume où a parole à été supprimée par son roi, et devant explorer un Abime sont les couloirs changent de manière procédurale à chaque expédition. Attendu pour le 3 octobre 2023, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Sept guerriers dénués de parole doivent unir leurs forces pour retrouver le roi reclus. Dans cet action-RPG, vous explorerez l’Abîme et ses donjons en perpétuel changement en incarnant l’un des sept héros silencieux, chacun doté d’un style de combat et de compétences qui lui sont propres. Après chaque expédition, retournez au camp avec les trésors que vous avez collectés et fabriquez-vous de meilleurs équipements pour gagner en puissance, et vous aventurer toujours plus loin afin de défier les dangereux boss qui rôdent dans les profondeurs de l’Abîme. Silent Hope fera son arrivée le 3 octobre sur Nintendo Switch.