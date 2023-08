Silent Hope - Découvrez les sept héros dans un nouveau trailer

En attendant la sortie de Silent Hope sur Nintendo Switch le 3 octobre prochain, Marvelous vient de nous proposer un tout nouveau trailer. Ce dernier nous propose de découvrir de nouvelles séquences de gameplay, ainsi qu'un plan plus détaillé sur les sept héros que nous accompagnerons dans ce nouvel Action-RPG. Pour rappel, Silent Hope sera disponible le 3 octobre 2023 sur Nintendo Switch et PC.

L'éditeur a publié une nouvelle vidéo présentant les styles de combat et les forces uniques de chacun des sept personnages jouables, afin de préparer les joueurs avant qu'ils ne s'enfoncent dans les Abysses dans leur quête pour aider la princesse et rendre les mots à leur monde.

L'éditeur a également publié le premier volet du " Guide officiel du monde ", une source d'informations en ligne sur le décor et les personnages de Silent Hope qui sera enrichie de détails supplémentaires, de ressources et de conseils de l'équipe de développement avant la sortie du titre. La première mise à jour d'aujourd'hui plonge dans l'histoire de Silent Hope, détaillant les événements historiques qui ont conduit la princesse à être suspendue dans une larme de cristal et son appel à l'action pour ses sept champions. Le guide explore également des contenus supplémentaires que l'on ne trouve nulle part ailleurs, notamment la personnalité des sept héros, leur histoire et la façon dont ils se sont retrouvés dans le Grand Cristal, un aperçu passionnant des armes qu'ils manient et une révélation des classes avancées qu'ils peuvent débloquer.

Silent Hope renvoie à l'époque glorieuse des dungeon-crawlers isométriques, mais avec une touche de modernité. Les joueurs incarneront sept héros improbables, chacun disposant d'une arme, d'un style de combat et d'une activité hors combat uniques. Après avoir passé leurs journées à affronter des ennemis et à collecter des matériaux dans les Abysses, les héros retourneront au camp de base pour fabriquer des objets, améliorer leur équipement et se préparer à leur prochaine excursion. Chaque voyage dans les Abysses sera une nouvelle expérience, avec des configurations générées de manière procédurale qui garantissent qu'aucune aventure ne sera la même, avec des dangers encore plus grands qui guettent les héros au fur et à mesure qu'ils osent s'aventurer.