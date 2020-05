Silent Hill débarque dans Dead by Daylight

Si, comme votre serviteur, vous êtes un fan de film d 'horreur, vous devez adorer Dead by Daylight qui vous fait passer du rôle de spectateur à celui d'acteur avec la possibilité de jouer les chairs à pâté victimes ou les bourreaux. Si le jeu dispose de base d'une jolie galerie de tueurs en tous genres aux inspirations diverses, au fil du temps des invités spéciaux lui ont donné un petit côté anthologie en réunissant quelques figures emblématiques du film d'épouvante comme le tueur de Scream, Freddy Krueger des Griffes de la Nuit , Ash le héros d'Evil Dead ou encore Michael Myers d'Halloween. Et ce n'est pas fini puisque, aujourd'hui, on apprend qu'une autre licence forte de l'imaginaire fantastique se prépare à venir enrichir le jeu : Silent Hill. Dès le mois de juin , on pourra donc se retrouver dans le peau de Cheryl Mason ou du bourreau (The Executioner) l'horrible Pyramid Head qui a traumatisé des générations de joueurs, tout en arpentant les couloirs de l'école élémentaire de Midwich...

En attendant de pouvoir découvrir tout ceci manette en main, un teaser célébrant la collaboration est disponible ci-dessous ainsi qu'une vidéo de gameplay avec des séquences piochées dans le stream anniversaire du jeu.