SHUTEN ORDER s'offre un nouveau trailer sur Nintendo switch

Prochain titre de Spike Chunsoft attendu pour la rentrée prochaine, DMM GAMES nous a proposé un nouveau trailer pour son titre SHUTEN ORDER. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous en attendant la sortie du jeu le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch et PC.

À propos de SHUTEN ORDER

SHUTEN ORDER est un jeu d'aventure multigenre créé grâce à une collaboration entre DMM GAMES et Tookyo Games, dirigé par Kazutaka Kodaka (plus connu pour la série Danganronpa). SHUTEN ORDER permet aux joueurs d'expérimenter cinq systèmes de jeu différents au sein d'un même jeu, notamment des systèmes de stealth action horror et de visual novel multi-perspectives.

L'édition de la version Steam sera assurée par Spike Chunsoft Co, Ltd et celle des versions Nintendo Switch en Amérique du Nord et en Europe par Spike Chunsoft, Inc.