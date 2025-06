SHUTEN ORDER - Aperçu de Honoka Kokushikan et Manji Fushicho, Ministres de l'Éducation et de la Sécurité

Prochaine création signée Kazutaka Kodaka, le créateur de la série Danganronpa, SHUTEN ORDER est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 5 septembre 2025 . En attendant, DMM GAMES nous propose une petite présentation des personnages de cette aventure atypique. Afin de rattraper notre retard dans les annonces, aujourd'hui ce sont deux personnages que nous vous présentons : Honoka Kokushikan, Ministre de l'Education, doublée par Inori Minase, et Manji Fushicho, Ministre de la Sécurité, doublée par Shizuka Ito.

Chef du ministère de l'Éducation, qui est chargé de l'éducation et de l'information. Surnommée la « prestidigitatrice des mots » pour sa capacité à manipuler l'information et à semer la confusion dans l'esprit du public. Beaucoup de choses à son sujet, y compris son vrai visage, sont entourées de mystère. Elle est généralement discrète, mais des rumeurs circulent sur son ambition de devenir le prochain fondateur...

Ministre de la Sécurité : Manji Fushicho (VA : Shizuka Ito)

Chef du ministère de la Sécurité, qui assure le maintien de l'ordre public. D'un tempérament court et agressif, elle est particulièrement hostile aux hérétiques (ennemis de l'ordre). Particulièrement hostile aux hérétiques (ennemis de l'ordre), elle est connue comme la « Reine de la chasse aux hérétiques ». Souhaite plus que quiconque la paix dans ce pays et tente de la protéger.