Shovel Knight Pocket Dungeon dévoile de nouvelles infos ainsi qu'une fenêtre de sortie sur Nintendo Switch

Déjà présenté en début d'année par Yatch Games, Shovel Knight Pocket Dungeon a profité de l'Indie World de ce 11 août 2021 pour refaire un peu parler de lui. Nous avons appris ce jour de nouveaux éléments à retrouver dans la vidéo ci-dessous, notamment la possibilité d'affronter un ami, et la présence de bonus à débloquer si nous sommes en possession d'un amiibo de la collection Shovel Knight.

Shovel Knight Pocket Dungeon est attendu dans le courant de l'hiver 2021 sur Nintendo Switch.

Aavec Puzzle Knight comme guide, affrontez des ennemis, récupérez des reliques et faites face à de boss aussi bien inédits que familiers dans cette aventure mêlant action et casse-tête. Regroupez vos adversaires pour réaliser des attaques spectaculaires sans oublier de collecter clés, potions et trésors sur votre route pour vous échapper du mystérieux Pocket Dungeon. Plus de dix héros sont disponibles, chacun avec un pouvoir et un style de jeu qui lui est propre. Vous pouvez aussi défier un ami en mode multijoueur local sans fil*. De plus, la version sur Nintendo Switch permet d'utiliser un amiibo de la série Shovel Knight pour faire appel à un allié féérique. Shovel Knight Pocket Dungeon sortira cet hiver sur Nintendo Switch.

Caractéristiques :