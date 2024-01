Des Joy-Con Shovel Knight collector en édition limitée en précommande

Shovel Knight est une licence indépendante qui aime les consoles Nintendo (qui le lui rendent bien). La preuve, une nouvelle fois avec l'annonce de la sortie de deux paires de Joy-Con ultra-collector sous licence officielle, signées CptnAlex Designs.

Chaque paire est actuellement en précommande au prix de 165,00 $ jusqu'au 29 février 2024 sachant que els joy-Con seront disponibles plus tard dans l'année. Retrouvez quelques images de ces Joy-Con sur cette page et pour plus de détails, rendez-vous sur le site de CptnAlex Designs.