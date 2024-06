Shovel Knight revient dans une version DX pour son 10eme anniversaire - Détails

Sorti il y a tout juste dix ans (notamment) sur 3DS et Wii U, Shovel Knight s'est depuis imposé comme un classique des jeux de plateforme, participant grandement à la reconnaissance de la scène indépendante. Devenu depuis une licence incontournable permettant au chevalier de recevoir même sa propre série d'amiibo, Shovel Knight se prépare à revenir d'ici peu avec son premier jeu dans une version DX.

Présenté comme une version améliorée, Shovel Knight: Shovel of Hope DX permettra de choisir son héros parmi près de 20 personnages et inclura une fonction rembobinage ainsi que le contenu ainsi que le contenu et les spécificités de toutes les versions dont la 3D stéréoscopique.

Pour le moment, Shovel Knight: Shovel of Hope DX n'est annoncé que sur Steam mais on peut penser que le jeu sortira aussi sur Nintendo Switch. En attendant une hypothétique annonce (durant l'imminent NINTENDO DIRECT ? ) retrouvez sur cette page le trailer et la présentation complète de Shovel Knight: Shovel of Hope DX.

Shovel Knight : Shovel of Hope DX est une édition améliorée de la parfaite aventure en pixels qui a tout déclenché. Sautez, affrontez des ennemis et cherchez des trésors pour vaincre l'Ordre de No Quarter et son ignoble chef, l'Enchanteresse. Shovel of Hope DX enrichit le jeu original de 20 personnages jouables distincts, d'un mode multijoueur en ligne transparent et d'ajouts innovants tels que le retour en arrière et les sauvegardes. Que vous soyez un pelleteur de longue date ou que vous souhaitiez découvrir le chevalier à la pelle pour la première fois, Shovel Knight : Shovel of Hope DX invite tout le monde à célébrer une décennie de fouille, de frénésie et de découverte.



Caractéristiques: Choisissez votre champion

Désormais, vous pouvez choisir votre champion parmi une gamme de 20 personnages emblématiques, chacun avec un style de jeu unique. Plongez dans l'action avec Shovel Knight, faites équipe avec Shield Knight ou incarnez même l'Enchanteresse elle-même !



Le multijoueur en ligne vous permet d'unir vos forces avec des amis du monde entier. Ensemble, affrontez l'aventure principale ou explorez également une myriade de défis.



Plongez dans les fonctionnalités préférées des fans de toutes les versions précédentes du jeu, notamment les étapes de défi, Custom Knight et Battle Ghost Arena. Et pour une immersion totale, revenez dans le monde de Shovel Knight en 3D stéréoscopique complète !



Pour la première fois, utilisez la puissance du rembobinage pour perfectionner vos compétences en matière de plate-forme ou utilisez les sauvegardes pour faire une pause et planifier vos prochains mouvements.



Avec plus de 300 astuces de gameplay classiques, personnalisez votre expérience pour la rendre aussi difficile ou aussi étrange que vous le souhaitez. Tous ces cheats peuvent désormais être activés simultanément, offrant des façons infinies de remixer votre aventure.

