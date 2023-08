Shotgun King: The Final Checkmate - Le Roi sort ses cartouches dès aujourd'hui sur Nintendo Switch et annonce une version physique

Mélanger les échecs avec un jeu de tir, c'est aussi inconcevable que de mélanger les échecs avec de la boxe. Et pourtant, PUNKCAKE Délicieux a réussi à nous sortir un hybride aussi improbable qu'addictif, prenant le nom de Shotgun King: The Final Checkmate. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Notre test est également disponible juste-ici.

Les échecs, mais avec un fusil à pompe en lieu et place de votre armée. Un roguelike de stratégie unique, inspiré de l'indémodable jeu d'échecs. Vous êtes le roi noir, mais toute votre armée a déserté vos rangs pour rejoindre les pièces blanches, vous laissant seul avec votre fidèle fusil à pompe royal et les vestiges de votre dignité. Il est grand temps de donner une leçon à ces pièces blanches ! Points forts : Faites le bon choix : à chaque tour, vous pouvez soit déplacer votre roi, soit tirer sur les pièces ennemies, après quoi vous devrez vous déplacer pour recharger votre fusil.

Évitez l’échec et mat, et éliminez le roi blanc pour passer au niveau suivant !

Renforcez les deux rois : lorsque vous terminez un niveau, votre roi est renforcé… mais celui de l'adversaire également !

Un royaume tout entier : 15 rangs de difficulté, un mode Infini, un mode Traque et plus de 100 améliorations sont à votre disposition !

Et si jamais vous faites partie de ceux qui préfèrent investir dans une version physique, Red Art Games vient d'annoncer un partenariat pour proposer sur leur boutique en ligne en éditions Standard et Deluxe. Les précommandes sont ouvertes dès à présent, et les expéditions prévues pour le premier trimestre 2024.