Shinorubi - Le Bullet Hell de Last Boss 88 sortira en janvier sur Nintendo Switch

Shoot'em up signé Last Boss 88 et édité par Red Art Games en version physique et dématérialisée, Shinorubi nous dévoile quelques informations supplémentaires concernant sa distribution. Initialement attendu pour la fin de l'année 2023, l e jeu sera finalement disponible le 12 janvier prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch. Les versions physiques, dont les précommandes sont encore ouvertes sur la boutique en ligne de Red Art Games auront également un peu de retard en raison de retard dans les délais de production. Les versions standard et deluxe seront disponibles dans le courant du 2ème trimestre 2024.

SHINORUBI est un jeu de tir ancré dans les genres Bullet Hell, Danmaku et Manic Shooter ! Dans l'univers, il existe un composé que l'on ne peut trouver que sur une seule planète, SHINORUBI. Ce composé confère à son propriétaire un pouvoir infini et une longévité exceptionnelle grâce à des mutations biologiques ; son nom est "R-R". Depuis mille ans, la famille BAÄA règne sans partage sur SHINORUBI et les "R-R". Le roi R.LOYD III a six fils et une fille. Lui et ses fils sont partis en guerre il y a 150 ans contre les empires TRADDESS et ZOOGT, à des années-lumière de SHINORUBI. Le royaume est confié à cinq généraux proches de la famille royale, sous le commandement de la fille unique du roi : NEMEZIYA BAÄA.