SHINORUBI - Le Bullet Hell de Last Boss 88 aura le droit à une version Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Shoot'em Up de type Bullet Hell, développé par Last Boss 88 et sorti sur Steam en janvier 2022, SHINORUBI aura également le droit à une sortie en version physique sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox One / Series. Si nous n'avons pas encore d'informations quand aux caractéristiques techniques de la version Nintendo Switch, nous savons déjà que les versions concurrentes pourront monter jusqu'à une résolution 4K, et aller jusqu'à 120FPS pour peu que les joueurs aient un téléviseur compatible. En attendant de pouvoir voir à quoi ressemble la version dédiée à la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer d'annonce ci-dessous.

À propos de Shinorubi Depuis des milliers d’années, l’accès à de précieuses matières premières a été la cause de conflits armés meurtriers. Et ce qui pourrait bien être la matière première la plus précieuse d’entre toutes, un composant simplement connu sous le nom de “R-R”, peut uniquement être trouvé sur une seule planète. Cette planète, c’est Shinorubi. Quiconque parvient à mettre la main sur “R-R” obtient une immense puissance ainsi qu’une longévié exceptionnelle. Sans surprise, cette énergie des plus pures peut être exploitée pour faire le bien tout comme le mal. Depuis mille ans, la famille BAÄA règne sans pitié sur Shinorubi et garde la main mise sur “R-R”. Afin de préserver le status quo, le Roi R.LOYD III a confié la protection du royaume à son unique fille, NEMESIS BAÄA. D’une cruauté sans nom, elle mène une équipe de 5 généraux qui ne reculeront devant rien pour protéger les intérêts de la famille royale. Tout espoir n’est cependant pas perdu. Une légende affirme que le sanctuaire supposément inviolable du Roi s’ouvrira lors du solstice attendu pour le 1000e anniversaire du règne de la famille BAÄA. Et qu’une équipe composée de 8 anciens membres rebelles de son armée va tenter de profiter de cette opportunité unique pour enfin récupérer “R-R” et mettre un terme à la folie royale. Vous êtes l’un de ces rebelles. Shinorubi, le premier jeu de Last Boss 88, a été inspiré par l’amour profond que portent les développeurs aux jeux de tir japonais de type danmaku. Avec 8 vaisseaux différents à piloter, pour autant de styles de gameplay, ainsi que différents “Arrange Modes”, Shinorubi offre une rejouabilité maximale. Extrêmement difficile comme tout Shoot ‘em Up de type bullet hell qui se respecte, Shinorubi se veut également accueillant pour les novices du genre grâce à ses multiples niveaux de difficulté. Sur PS5 et Xbox Series X|S, la résolution du jeu ira jusqu’à la 4K, tandis que son framerate ira jusqu’aux 120 fps (sur les écrans compatibles). Spécificités 8 pilotes, 8 styles de jeu

De multiples réglages de difficulté

Arrange modes et multiplicateurs de score

Une action de type bullet hell frénétique

Des graphismes colorés

Compatibilité 4K sur PS5 et Xbox Series X

Jouable en 120 fps sur PS5 et Xbox Series X|S