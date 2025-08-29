SHINOBI: Art of Vengeance - Le DLC Niveau Méchants SEGA débarque début avril

Disponible depuis le 29 août dernier sur Nintendo Switch, SHINOBI: Art of Vengeance va s'offrir le 3 avril prochain un nouveau DLC sobrement intitulé Niveau Méchants SEGA. Propos& au prix de 9,99€, ce dernier sera l'occasion d'affronter 3 ennemis légendaires de l'univers SEGA, Death Adder (Golden Axe™), le « Chien fou de Shimano » Goro Majima (Like a Dragon™/Yakuza™) et le génie maléfique Dr Eggman (Sonic the Hedgehog™). Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. Le DLC sera également accompagné d'une mise à jour gratuite.

Le DLC Niveau Méchants SEGA vous emmène dans des mondes magnifiques inspirés par les séries cultes de SEGA le temps de cinq nouveaux niveaux incroyables. Ce DLC comprend aussi :

Deux nouveaux modes Boss Rush.

Trois nouveaux Ninpô

Trois nouvelles tenues pour Joe Musashi

Six nouvelles pistes musicales

Le DLC Niveau Méchants SEGA est compris dans l'édition Deluxe numérique du jeu. Les joueurs possédant l'édition Standard du jeu pourront découvrir ce contenu en achetant le DLC séparément (9,99 € prix recommandé) ou avec le pack Mise à niveau numérique (11,99 € prix recommandé) à sa sortie le 3 avril 2026. Pour plus de détails sur les prix et la disponibilité, consultez la page du jeu sur la boutique en ligne de votre plateforme.

Patch gratuit de mise à jour

Outre le DLC qui sortira le 3 avril, SHINOBI: Art of Vengeancebénéficiera aussi un patch gratuit de mise à jour. Il ajoute un « mode hardcore », apporte des modifications au système de combat et comprend aussi des mises à jour pour les contours des personnages, les cartes ou encore les fonctionnalités d'affichage du didacticiel.