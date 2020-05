Shantae and the Seven Sirens : notre vidéo du début en français

Shantae and the Seven Sirens est le nouvel opus des aventures de la célèbre demi-génie aussi sexy que malicieuse. Le jeu est sorti aujourd'hui aux Etats-Unis mais il faudra attendre la semaine prochaine avant de pouvoir mettre la main dessus en Europe. Qu'à cela ne tienne ! Si vous voulez avoir un premier aperçu du jeu, jeter un œil à notre vidéo du premier niveau de la version Switch du titre en français. Vous constaterez que la réalisation du jeu est toujours aussi dynamique avec de magnifique graphismes colorés comme dessinés à la main sublimés par une animation quasi parfaite, proche d'un animé. D'ailleurs toutes les cinématiques du jeu sont l'oeuvre du studio Trigger que l'on retrouve derrière Kill la Kill et Little Witch Academia ! En attendant notre test, retrouvez donc un avant-goût de cette aventure très prometteuse...