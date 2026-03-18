Shadow Tactics: Blades of the Shogun est disponible sur Nintendo Switch 2

Développé par Mimimi Games et édité par Daedalic Entertainment, le jeu de tactique Shadow Tactics: Blades of the Shogun est officiellement disponible sur Nintendo Switch 2 depuis ce mercredi 18 mars. Proposé au tarif de 39,99€ sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Shadow Tactics est un jeu tactique intense de furtivité dont l'histoire se déroule au Japon, au cours de la période d'Edo.

Dirigez une équipe de spécialistes mortels et faufilez-vous dans les ombres entre des dizaines d'ennemis. Choisissez votre approche lorsque vous vous infiltrerez dans d'imposants châteaux, des monastères perdus dans les montagnes enneigées ou des campements forestiers dissimulés. Posez des pièges, empoisonnez vos adversaires ou évitez tout contact avec l'ennemi.

Le groupe se compose de personnalités résolument différentes. Travailler ensemble et former une véritable équipe paraît impossible au départ. Pourtant, au fur et à mesure des missions, chacun gagnera la confiance de l'autre et des amitiés se créeront. Les personnages développeront leur propre dynamique et devront affronter leurs démons.

Vous devrez méticuleusement réfléchir à vos options afin de maîtriser les missions ardues : comment les personnages se comporteront-ils dans l'équipe ? Lequel est le mieux équipé pour telle ou telle tâche ? Comment peuvent-ils réussir au mieux les besognes qui leur sont confiées ? Proposez vos propres tactiques afin de vaincre les ennemis et atteindre les objectifs.