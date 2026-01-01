Shadow Tactics: Blades of the Shogun annoncé sur Nintendo Switch 2

Le jeu de stratégie Shadow Tactics: Blades of the Shogun s'apprête à s'offrir une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 dès le mois prochain. Mimimi Games et Daedalic Entertainment ont en effet profité du Nintendo Direct Partner Showcase pour annoncer que le titre sera disponible à partir du 18 mars 2026. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Développé par Mimimi Games et édité par Daedalic Entertainment, Shadow Tactics: Blades of the Shogun est largement considéré comme l'un des jeux de stratégie furtive les plus influents de sa génération.

Sa réputation est confirmée par une note Metacritic de 85 et de nombreuses récompenses depuis sa sortie initiale sur PC, notamment les plus hautes distinctions aux German Game Developer Awards (Meilleur jeu allemand, Meilleur jeu PC/console, Meilleur game design), ainsi que plusieurs prix Editor's Choice à l'échelle internationale.

De plus, Shadow Tactics s'est forgé une réputation durable auprès des joueurs du monde entier : sur Steam, il détient une note « extrêmement positive » de 96 %, basée sur plus de 30 000 avis d'utilisateurs, soulignant son statut de classique moderne de la stratégie furtive avec un attrait exceptionnel à long terme.