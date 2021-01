Sense - A Cyberpunk Ghost Story - Le studio Top Hat violemment menacé par des joueurs demandant la censure du jeu

Dernier jeu du studio Top Hat annoncé sur Nintendo Switch, Sense - A Cyberpunk Ghost Story semble déjà au cœur d'une crise déclenchée sur les réseaux sociaux. Jugé offensant de par son style graphique, l'hypersexualisation de son héroïne, les violences faites au femmes, ou encore la "légalité" du jeu, plusieurs voix se sont faites entendre pour demander la censure du jeu avant sa sortie sur la console hybride de Nintendo.

Si cela ressemble à une plainte quotidienne d'internautes parmi tant d'autre sur les réseaux sociaux, il semblerait que certains soient allé encore plus loin en menaçant de mort les développeurs, en calomniant ou diffamant des membres de l'équipe ou encore en menaçant de faire du review-bomb à la sortie du titre. Le studio en a d'ailleurs profité pour compiler les différentes messages reçus depuis l'annonce du jeu.

Du côté de Top Hat la réponse est claire : Sense - A Cyberpunk Ghost Story sortira tel quel le 7 janvier 2021 et ne sera pas censuré. Le jeu a passé les différentes étapes de validations de Nintendo, et à également obtenu sa classification PEGI18 pour sa sortie chez nous, indiquant de ce fait qu'il n'est pas accessible à tous les âges. Le studio ne cautionne pas en revanche les différentes menaces effectuées par leurs détracteurs comme indiqué dans leur post du 1er janvier :

Avec l'annonce récente de l'arrivée de Sense - A Cyberpunk Ghost Story sur Nintendo Switch, nous sommes au courant d'une grande quantité de messages et de demandes visant à la sortie du jeu sur cette plateforme, sur la base de mensonges (revendications selon lesquelles le jeu est explicitement "pornographique" ou d'une manière ou d'une autre "encourage la violence" ou, plus ridicule encore, "enfreint la loi"). En outre, des voix ont tenté de plaider pour rendre la vente du jeu intenable en exigeant une censure sévère visant le style artistique du développeur, avec des menaces de "review-bomb" du jeu et/ou de harceler ses distributeurs. En outre, nous avons reçu des menaces de mort de la part de ceux qui se sentent menacés par ce qui se résume essentiellement à une décision esthétique sur la façon dont les pixels sont disposés sur un écran. Bien que déçus par ces comportements, nous ne sommes certainement pas surpris.

Soyons clairs sur ce point : nous ne censurerons pas le jeu à cause de foules égocentriques qui ne se soucient que de la démagogie. Nous refusons catégoriquement et absolument de restreindre l'expression créative. Les créateurs doivent être libres de s'exprimer, en particulier lorsqu'il s'agit de l'expression des sous-cultures dans lesquelles ils ont été immergés. En tant que jeu cyberpunk, Sense - A Cyberpunk Ghost Story utilise des images et des thèmes liés à un avenir d'images hyper-commercialisées et sur-marchandises dans le cadre de son thème et de son inspiration cyberpunk ; cela se reflète dans TOUS les designs de personnages. Cela dit, nous pensons que ceux qui attaquent le développeur parce qu'il est "nuisible" et qu'il inflige d'une manière ou d'une autre "de la violence et de la douleur" n'en tiennent pas compte. Ceux qui croient que les mots ou les images infligent de la "violence" devraient peut-être arrêter de lancer leur propre rhétorique haineuse et fausse et aussi cesser de tolérer les menaces de mort à l'encontre de ceux avec qui ils ne sont pas d'accord.

Nous rejetons toutes les caractérisations effrontées du jeu mentionnées ci-dessus, et nous voudrions réitérer nos principes contre l'altération des expressions des créateurs. Nous tenons également à rappeler que ce jeu est classé ESRB M (17+) / PEGI 18. Il ne s'agit pas d'un jeu AO, et aucune "loi n'a été enfreinte", comme l'ont ridiculement prétendu certains commentateurs des médias sociaux, en raison de leurs préjugés. La classification du jeu reflète le public cible, et pourtant ce fait est perdu de vue pour ceux qui ont été menés par une volonté de croisade aveugle contre leurs fausses perceptions.

Une fois de plus, Sense - A Cyberpunk Ghost Story est classé ESRB M (17+) / PEGI 18. Le jeu sortira comme prévu, et sans censure, le 7 janvier 2021 pour Nintendo Switch. Il peut être pré-commandé et préchargé dès maintenant sur la boutique en ligne de Nintendo. Le jeu a passé le contrôle qualité sur d'autres plateformes et les dates de sortie sont en cours de décision.

Le jeu ne sera pas censuré. Nous le refusons catégoriquement.