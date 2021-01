Sense - A Cyberpunk Ghost Story s'offre une sortie le 7 janvier sur Nintendo Switch

Que diriez-vous de commencer l'année 2021 avec un jeu mêlant aventure et survival-horror signé Top Hat Studios sur Nintendo Switch ? Disponible à partir du 7 janvier sur l'eShop de la console grâce à eastasiasoft, Sense - A Cyberpunk Ghost Story vous plongera en 2083 à Neo Hong Kong, dans la peau de la jeune Mei Lin Mak qui devra faire face à une série d'évènements surnaturels. Proposé au prix de 19,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer officiel du jeu, ainsi que son descriptif eShop

Puisant son inspiration dans les jeux d'aventure classiques ainsi que dans les origines du genre survival horror, Sense - A Cyberpunk Ghost Story préfère s'appuyer sur la lente instauration d'un climat de peur plutôt que sur une action débordante ou sur des événements qui font sursauter le joueur. En accordant une attention particulière au rythme, à l'atmosphère et à la narration, ce récit futuriste mêle harmonieusement l'exploration en 2,5D et la résolution d'énigmes à des rencontres haletantes avec des fantômes qui s'insinuent dans notre réalité sous forme de manifestations paranormales.

Nous sommes en 2083 à Neo Hong Kong, où la jeune Mei Lin Mak se laisse entraîner dans un tourbillon de phénomènes surnaturels dignes d'un film d'horreur. Alors qu'elle tente d'élucider un mystère vieux de plus d'un siècle, Mei est contrainte de remettre en question sa perception de la réalité et la fiabilité de ses yeux cybernétiques. Sous les néons d'un paysage urbain cyberpunk, les ruines des Chong Sing Apartments dissimulent un terrifiant secret à la fois lié aux traditions du folklore chinois et aux innovations du futur industriel. Pour espérer échapper à ce cauchemar, Mei Lin doit explorer ce complexe, en reconstituant les histoires de quatorze âmes perdues, et découvrir la vérité sur la malédiction qui a frappé sa famille.

Caractéristiques :