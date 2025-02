Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 04/2025 en France - Les semaines se suivent

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Pour la 4ème semaine de l'année 2025 ( du 20 au 25 janvier ). Pas beaucoup de changement cette semaine, on reprend les mêmes, et on y ajout un gain d'une place pour Mario Kart 8 Deluxe... Est-ce qu'il se maintiendra toujours au classement quand le Mario Kart de la Nintendo Switch 2 sera de sortie ? Nous vous laissons retrouver le classement complet ci-dessous.

Donkey Kong Country Returns HD (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Super Mario Party Jamboree (Switch) Call of Duty Black Ops 6 (PS5) Nintendo Switch Sports (Switch)