Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 04/2022 en France - Un Pokémon pour les dominer tous !

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 04 de l'année 2022 (du 24 au 29 janvier 2022 ) qui nous est proposé.

Sans grandes surprises, on retrouve en haut du classement deux petits nouveaux : Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PS5 en seconde place, et le nouveau mastodonte signé The Pokémon Company et Game Freak explosant déjà tous les records et risquant de rester dans le top un petit moment : Légendes Pokémon : Arceus. Vous trouverez le classement complet ci-dessous :

Légendes Pokémon : Arceus (Switch) Uncharted : Legacy of Thieves Collection (PS5) Mario Party Superstars (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) FIFA 22 (PS4)