Selfloss - le jeu d'exploration émouvant est disponible sur Nintendo Switch

Avis aux aventuriers aguerris, l'aventure Selfloss vous attend dès à présent sur Nintendo Switch. Vous incarnerez un vieux guérisseur bien déterminé à trouver un remède dans un univers rappelant l'Islande et sa culture. Disponible au format dématérialisé, Selfloss sera également disponible à partir du 17 septembre en version physique . Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Selfloss est un jeu d'exploration émouvant se déroulant dans un monde fantastique qui embrasse le culte des baleines et s'inspire de la culture slave. Kazimir, un vieux guérisseur, se lance dans un périple épique en bateau et à pied afin de trouver un rituel capable de guérir son âme meurtrie. Rencontrez des personnages mémorables et utilisez la lumière de votre bâton magique pour affronter le miasme, une mystérieuse maladie qui ronge peu à peu le monde.

Le bâton magique

Le bâton de Kazimir est au centre des mécaniques et de l'histoire du jeu. Il offre des opportunités de gameplay uniques en contrôlant aussi bien le bâton simultanément qu'indépendamment.

Éliminez les ennemis issus du miasme avec la lumière ardente de votre bâton.

Trouvez différents moyens d'utiliser votre bâton afin de résoudre des casse-têtes et d'éradiquer la souillure du miasme de ce monde.

Exploration maritime et terrestre

Parcourez le monde saisissant de Selfloss aussi bien à pied qu'en bateau.

Utilisez le pouvoir du bâton de Kazimir pour faire avancer votre petite embarcation sur les eaux dangereuses et les rivières sinueuses.

Explorez le monde, rencontrez différents habitants et apaisez leurs souffrances grâce à vos talents de guérisseurs.

Vivez un périple émouvant

Accomplissez le rituel du Selfloss et soignez les blessures de ceux qui ont perdu des êtres chers.

Composée par Arigto, la bande originale intense et émouvante vient renforcer l'impact émotionnel du périple de Kazimir.

Un monde unique à l'univers riche

Découvrez un monde vénérant la mer et les dieux baleines qui s'inspire des paysages et des contes islandais.

Découvrez des mythes inspirés de la culture slave prenant vie à travers les histoires qui peuplent ce périple.