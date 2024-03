Selfloss dévoile son édition physique sur Nintendo Switch

Annoncé la semaine dernière par Maximum Entertainment et le développeur Goodwin Games, la nouvelle aventure sous fond post-apocalyptique dénommée Selfloss revient faire parler d'elle. Alors que le titre est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous avons désormais un aperçu des versions physiques Nintendo Switch et PS5 que nous pourrons retrouver dans les étals dans le courant de l'année 2024 .

Selfloss est un jeu d'action-aventure dark fantasy qui se déroule dans un pays fantastique post-apocalyptique où l'on adore les baleines. Incarnez le vieux volhv Kazimir, qui entreprend un voyage épique en bateau et à pied à la recherche d'un rituel capable de guérir les blessures de votre âme. Rencontrez des personnages mémorables et utilisez la lumière de votre bâton magique pour combattre le Miasme - la mystérieuse maladie qui a envahi le monde. Voyagez à travers un paysage époustouflant, riche en traditions et en secrets à découvrir. Découvrez des mythes slaves et islandais tout en aidant les autres à surmonter les épreuves et le chagrin, avec des combats stratégiques et dynamiques en contrôlant le Kasimir et son bâton de façon indépendante. Caractéristiques principales Maîtrisez le pouvoir du bâton magique, un outil essentiel aux mécanismes et à l'histoire du jeu.

Contrôlez Kazimir et son bâton simultanément et indépendamment pour résoudre des énigmes complexes et surmonter des combats stratégiques et dynamiques.

Traversez à pied ou en bateau, en découvrant des mythes slaves et islandais tout en aidant les autres à surmonter leurs difficultés et leur chagrin.

Explorez un monde unique où l'on vénère la mer et où les dieux baleines ressemblent aux vastes paysages de l'Islande.

Faites l'expérience d'une histoire émouvante en voyageant pour mettre en œuvre le rituel Selfloss en tant que guérisseur souffrant de sa propre blessure d'âme.