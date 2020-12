Sega présente Sonic dans une nouvelle version du conte de Charles Dickens : Un Chant de Noël

Comme chaque année, pour Noël, le petit monde des jeux vidéo présente ses vœux via des illustrations postées sur Twitter. On vous en a d'ailleurs présenté un florilège ici. Mais Sega a décidé d'aller un peu plus loin en publiant sur la page Youtube officielle de Sonic un animé revisitant le célèbre conte de Charles Dickens : Un Chant de Noël (A Christmas Carol) avec ses fantômes des Noël passés, présents et futurs. Retrouvez cette vidéo ci-dessous sachant qu'elle est en anglais avec possibilité d'activation de sous-titres. Enjoy !

Source : Youtube