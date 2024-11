SEGA Mega Drive Classics retiré de l'eShop et des stores en ligne le mois prochain

Si vous êtes fans de l'ère Mega Drive, vous avez de nombreuses possibilités pour jouer à ces titres sur différents supports modernes. Il y a notamment les MEGA DRIVE MINI ou encore l'application Mega Drive réservée aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Il y a aussi SEGA Mega Drive Classics, une compilation sortie en 2018 sur Steam, Xbox, Playstation et Nintendo Switch et dans laquelle on retrouve plus de 50 titres jouables seul ou à deux, en local ou en ligne notamment Sonic, Comix Zone, Street of Rage 2, Columns, Golden Axe, Landstalker, ToeJam & Earl, Bonanza Bros et beaucoup d'autres.

Cependant, si vous n'avez pas encore sauté le pas, sachez que la compilation va bientôt être retirée de toutes les boutiques en ligne et notamment de l'eShop à partir du 6 décembre à 23h59 (heure de Paris). Certains jeux disponibles dans la compilation et vendus à l'unité seront par ailleurs aussi retirés de Steam. Par contre, aucun changement n'est prévu sur l'application Mega Drive du Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

A partir du 6 décembre , si vous êtes intéressé, vous devrez vous tourner vers la version physique de la compilation. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi SEGA a décidé de retirer cette compilation des stores en ligne, si c'est une question de droit ou si la société prépare une autre compilation.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de SEGA.

Qu'advient-il des jeux SEGA Classics ? Certains jeux et packs seront retirés des magasins virtuels et ne pourront plus être achetés.

Les jeux que vous possédez seront toujours disponibles dans votre bibliothèque. Quand les jeux SEGA Classics seront-ils retirés de la liste ? Certains jeux et packs seront retirés de la liste et ne seront plus disponibles pour de nouveaux achats à partir du 6 décembre à 23h59 (heure de Paris). Pourrai-je encore jouer aux jeux SEGA Classics ? Absolument ! Tous les jeux et packs SEGA Classics que vous possédez resteront dans votre bibliothèque, prêts à être téléchargés et joués à tout moment. Pourrai-je encore jouer à certains de ces jeux si j'ai un abonnement Nintendo Switch Online ? Oui, certains titres classiques individuels seront toujours jouables pour ceux qui ont un abonnement Nintendo Switch Online. Quels jeux SEGA Classics seront retirés de la liste sur quelles plateformes ? Consultez la liste complète des jeux et des plateformes ci-dessous :

