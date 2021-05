Sega annonce le Sonic Central un événement vidéo autour du hérisson bleu pour ses 30 ans

Sega vient de donner rendez-vous aux fans du hérisson bleu le plus rapide de l'univers. Ce jeudi 27 mai à 18 heures aura lieu le Sonic Central, un événement vidéo en ligne qui viendra fêter les 30 ans de la mascotte de Sega, Sonic the hedgehog. La marque japonaise a même mis les petits plats dans les grands en préparant une bande-annonce spéciale pour l'événement intitulée Unstoppable (inarrêtable en français), un qualificatif qui correspond bien au hérisson. Cette courte vidéo (visible ci-dessous) revient sur les grandes étapes de la vie de Sonic, sa carrière vidéoludique, son passage récent au cinéma avant de nous dévoiler l'avenir du hérisson le plus rapide de tous les temps lors du Sonic Central.

Cet événement sera probablement l'occasion de découvrir les prochaines aventures de Sonic avec pourquoi pas une, ou plusieurs, escapades sur Nintendo Switch avec de nouvelles aventures ou d'anciennes remises au goût du jour. L'éditeur promet en tout cas des nouvelles toutes fraiches de sa mascotte. Qu'attendez-vous de cet événement ? Et quel est votre épisode de Sonic préféré ?

Did someone say news?



Tune in at 9am PT on 5/27 for a first look at some of the projects, partnerships, and events for our #Sonic30th celebration! pic.twitter.com/rd4RpyVWFj