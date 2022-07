SD Gundam Battle Alliance met sa démo à disposition sur Nintendo Switch

Quoi de mieux pour finir l'été qu'un bon jeu mettant en scène des méchas géants ? Attendu pour le 25 août 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, SD Gundam Battle Alliance profite des derniers jours du mois de juillet pour s'offrir une petite démo accessible dès à présent sur l'eShop. Les joueurs peuvent ainsi découvrir la moitié de la première mission du jeu, Directory 1 Mission : Tekkadan ainsi que le mode multijoueur. Et pour ceux souhaitant évoluer vers la version complète lors de sa sortie, il sera possible d'importer leur sauvegarde.

SD Gundam Battle Alliance vous permet de retrouver les Mobile Suits et les personnages de l'univers Mobile Suit Gundam dans un tout nouveau action-RPG. Une alliance militaire pour ramener le monde à la normale L'histoire se déroule dans le G: Universe, un monde où les histoires de Gundam peuvent prendre des tournures totalement inattendues. Afin de rétablir l'histoire de cet univers, le joueur mène une escouade de 3 Mobile Suits avec des pilotes provenant de différentes époques de l'histoire Gundam : une vraie Battle Alliance. La vérité derrière l'histoire factice... Des combos incroyables avec des graphismes saisissants et des animations dynamiques Tout un arsenal de Mobile Suit à votre disposition pour terrasser l'ennemi ! Pilotez des Mobile Suits avec des effets d'usure réalistes, et traversez le champ de bataille dans ces armes de guerre aux animations dynamiques. Un étrange phénomène qu'on appelle les Ruptures perturbe les moments clés de l'histoire de Gundam. À vous de vous en occuper. Revivez les plus grands moments de Gundam et développez de nouveaux Mobile Suits pour votre arsenal. Récoltez du capital et des extensions pour faire de vos machines préférées les MS ultimes. Accomplissez les missions avec vos amis en mode multijoueur ! Lancez-vous au combat avec l'aide de 2 partenaires. En mode multijoueur, vous pourrez jouer avec 2 autres joueurs et former une équipe de 3. Découvrez le nouveau action-RPG SD Gundam en solo ou avec vos amis. Séries présentes Mobile Suit Gundam

Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket

Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team

Mobile Suit Gundam Thunderbolt

Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory

Mobile Suit Zeta Gundam

Mobile Suit Gundam ZZ

Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack

Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack Beltorchika's Children

Mobile Suit Gundam Unicorn

Mobile Suit Gundam F91

Mobile Suit Crossbone Gundam

Mobile Suit V Gundam

Mobile Fighter G Gundam

Mobile Suit Gundam Wing

After War Gundam X

Turn A Gundam

Mobile Suit Gundam SEED

Mobile Suit Gundam SEED Astray

Mobile Suit Gundam SEED VS Astray

Mobile Suit Gundam SEED Destiny

Mobile Suit Gundam 00

Mobile Suit Gundam 00 The Movie -Awakening of the Trailblazer-

Reconguista in G

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans

Source : Nintendo