Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition repoussé pour janvier 2021

Présenté lors du dernier Ubisoft Forward, Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition est une version ultime et améliorée de l'oeuvre originale parue il y 10 ans qui fera son grand retour sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Aujourd'hui, l'éditeur Ubisoft donne enfin de ses nouvelles. Initialement prévu pour la fin d'année 2020, Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition aurait été légèrement repoussé pour début d'année 2021 et plus exactement le 14 janvier .

Le jeu que vous connaissez et aimez revient sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et plus encore ! Redécouvrez le bien-aimé jeu de beat'em up en 2D de style arcade inspiré de la série de bandes dessinées et du film emblématiques. Disponible le 14 janvier 2021 !

Si vous êtes curieux retrouvez le trailer du jeu ci-dessous ou découvrez le site officiel ici.

Source : Ubisoft