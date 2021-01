Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch

Repoussé une première fois il y a quelques semaines de cela, Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition ne subira pas encore une fois le même traitement que les autres jeux en ce début d'année 2021 car c'est aujourd'hui que le jeu célèbre sa sortie sur Nintendo Switch. Disponible à l'achat pour 14.99 € sur l'eshop de la console hybride de Nintendo, le jeu revient dans est une version améliorée du jeu éponyme paru il y a maintenant 10 ans sur PS3 et Xbox 360.

A l'occasion de son 10ème anniversaire, le beat'em up édité par Ubisoft, revient avec les DLC Knives Chau et Wallace Wells inclus dans cette édition ultime. Retrouvez sans plus tarder le trailer de lancement de Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition ci-dessous.

Source : Nintendo