SCHiM aura le droit à son édition physique en octobre sur Nintendo Switch

Officiellement attendu pour le 18 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch, SCHiM est un jeu de plateforme atypique développé par Ewoud van der Werf et Nils Slijkerman et qui a su attirer l'œil des joueurs depuis son annonce en 2022. Si comme beaucoup de joueurs vous n'êtes pas à l'aise avec la solution du tout dématétialisé, un partenariat a été signé entre les développeurs, iam8bit, l'éditeur Extra Nice ainsi que Maximum Entertainment France pour proposer le jeu en édition physique. Le titre sera ainsi disponible sur cartouche le 25 octobre 2024 .

L'édition physique comprend le jeu principal ainsi que quatre cartes artistiques bonus illustrant des scènes du jeu, et comporte une couverture réalisée par Janna van Abbema. Cette édition élégante sera disponible dans les magasins et en boutiques en ligne le 25 octobre.

À propos de SCHiM :

Dans SCHiM, tu dois sauter d'une ombre à une autre au tout en interagissant avec ton environnement, qui est aussi vivant que reposant.

Qu'est-ce qu'un « schim » ?

Un schim est l'âme et l'esprit d'un objet, d'une chose ou d'un être vivant. Absolument tout ici-bas en possède un. Un schim ne devrait jamais être séparé de son alter ego ! Et pourtant, c'est ce qui est arrivé au tien, ce pauvre petit schim jumelé à un être humain et qui s'en voit séparé lors des prémices de ce jeu.

Parviendras-tu à le rejoindre avant qu'il ne soit trop tard ?

Caractéristiques principales :