Sasha et Pikachu font une apparition dans Pokémon : Ailes du Crépuscule

Depuis hier , le premier épisode de Pokémon : Ailes du Crépuscule (Pokémon Twilight Wings en v.o.) est disponible sur Youtube (voir ici.) Pour rappel, il s'agit d'une mini série animée de sept épisodes, distincte des séries diffusées à la télévision et dont la 23eme saison vient de débuter au Japon , créée pour enrichir l'univers des jeux Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Elle se déroule en effet à Galar et on y retrouve de nombreux personnages emblématiques des derniers jeux disponibles sur Nintendo Switch...

Si on vous en reparle aujourd'hui, c'est à cause d'un petit détail amusant, repéré par quelques spectateurs assidus. En effet, lors d'une brève séquence (à 1:12 précisément) Sasha et Pikachu font une petite apparition à la manière d'Alfred Hitchcock. Un petit caméo sympathique qui nous fera regarder le prochain épisode avec attention, à la recherche, pourquoi pas, d'un autre clin d’œil.

