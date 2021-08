Samurai Shodown - Baiken de Guilty Gear débarque en tant que nouveau personnage DLC

Sorti depuis le 25 février 2020 sur Nintendo Switch, Samurai Shodown n'en fini pas de proposer du contenu supplémentaire à ses joueurs par le biais de divers DLC. Prochaine combattante à rejoindre les rangs, Baiken nous vient tout droit de la licence Guilty Gear, et plus précisément de l'opus Guilty Gear Xrd REV 2. Afin de mesurer l'étendue de ses capacités, nous vous proposons de découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Guerrière solitaire, Baiken rejoint la bande de Samurai Shodown en tant que DLC. Baiken a tout perdu, y compris son œil gauche et son bras droit, lorsqu’elle n’était qu’une enfant. Désormais, elle voyage depuis des contrées lointaines, armée de sa lame et de sa vue incomparable, et dédie sa vie à traquer l’homme qui est responsable de la mort de sa famille. Aucune terre n’est trop lointaine, et aucun adversaire n’est trop puissant pour mettre un terme à sa quête.