Samurai Shodown - Le chevalier Warden débarque en DLC

Disponible depuis le 25 février 2020 sur Nintendo Switch, Samurai Shodown vient de dévoiler à l'occasion de la New Game+ Expo son nouveau personnage disponible en DLC. Tiré de la licence For Honor, c'est le chevalier Warden qui viendra combattre pour l'honneur, et ce dès le 24 juin 2020 . Un combattant très occidental dans l'univers de Samurai Shodown qui en surprendra plus d'un.

Nous vous laissons découvrir dès à présent le trailer mettant en scène le chevalier, nous dévoilant au passage quelques-uns de ses mouvements. Est-ce que l'esprit chevaleresque viendra à bout du bushido ? la réponse dès demain.