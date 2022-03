Transformez votre Samsung Galagy Z Flip en Nintendo DS avec des Joy-Con

Vu sur Reddit : un utilisateur du forum, MikeDubbz, a eu l'idée de transformer son téléphone Samsung Galaxy Z Flip en... Nintendo DS. Pour cela, il s'est servi d'une imprimante 3D afin de créer des glissières pour y accrocher des Joy-Con qu'il a ensuite connecté au téléphone via Bluetooth. Il s'est ensuite servi d'un émulateur pour le mappage des boutons. Idem, évidemment pour les jeux NDS. Si la transformation du téléphone n'est évidemment pas à la portée de tous malgré sa simplicité, on peut reconnaître que l'idée est ingénieuse et le résultat, très réussi. L'occasion aussi de se souvenir que la NDS a une bibliothèque de jeux assez imposante qui contient pas mal de hits et même d'exclusivités. De quoi nous donner envie de ressortir notre bonne vieille console (ou la 3DS qui est rétro-compatible.) Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

