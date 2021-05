Rustler le Gta-Like au moyen-Âge nous donne rendez-vous

Nous vous avions déjà parlé de cet étrange mélange entre la formule GTA (à l'ancienne) et le moyen Âge, Rustler refait à nouveau parler de lui en annonçant aujourd'hui via une toute nouvelle bande-annonce sa date de sortie. Vous pourrez semer la pagaille et vous battre en armure dès le 31 août prochain sur Nintendo Switch (sur l'eShop ou en version boîte). Dans sa nouvelle bande-annonce (visible ci-dessous) le jeu met en avant ses possibilités de gameplay assez diverses allant du tournois de chevalier à des quêtes secondaires dites "absurdes" en passant par le lancer de sainte grenade (référence au film culte Sacré Graal).

Saurez-vous vous laisser séduire par les possibilités et la liberté offerte par Rustler ? Vous laisserez-vous tenter par ce Gta-like moyenâgeux pour avoir la possibilité de finir couronné ?