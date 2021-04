Rustler - Le GTA-Like du Moyen-Âge s'offrira une sortie physique cet été sur Nintendo Switch

Déjà présenté il y a quelques semaines dans nos colonnes, Rustler se présente comme un GTA-Like reprenant la formule des premiers épisodes en vue du dessus, mais dans un monde médiéval. Développé par le studio Polonais Jutsu Games, le distributeur Just for Games vient de confirmer qu'une version physique serait de la partie sur Nintendo Switch et supports concurrents. De plus, la date de sortie de Rustler est désormais prévue dans le courant de l'été 2021 .

À propos de Rustler : Gagnez la couronne ou mettez le royaume à sac ! Effectuez des quêtes de folie, tuez des héros, volez des chevaux, affrontez des gardes, dépouillez des paysans et devenez un vrai truand dans ce jeu d'action à l'ancienne en monde ouvert bourré de références ! GTA à l'ancienne au Moyen-Âge. Le vainqueur du Grand tournoi aura droit à la main de la princesse. Passez de brigand à champion. Ou pas. Machin (vous) et son ami (qu'on appellera copain) se mettent en tête de remporter le tournoi avec des grenades saintes, des chevaux tunés et leurs ménestrels embarqués. C'est la folie et le chaos, le tout plein d'humour.

Caractéristiques principales : Grand Voleur de Chevaux : Semez la pagaille dans un univers médiéval inspiré des premiers GTA. Battez-vous à coups d'épée, de lance, de bouse… Tout ce qui vous tombera sous la main ! Décrochez la couronne : En tant que pauvre paysan, vous devrez faire preuve de créativité pour remporter le Grand tournoi. Formez des alliances incongrues, faites des coups fourrés à vos adversaires et déterrez des squelettes de dinosaures (pourquoi pas, après tout ?). Un bac à sable médiéval : Jouez à votre rythme. Effectuez des quêtes et amusez-vous à semer la zizanie partout où vous allez ! Faites-les tourner en bourrique : Lancez des vaches avec des catapultes, traînez vos voisins dans la boue, faites sauter des saintes grenades ou faites des dessins dans les champs avec une charrue. Un ménestrel pour les décibels : Recrutez un musicien qui jouera la musique de votre choix qui deviendra l'hymne de vos aventures.